Ies la iveala noi detalii legate de asasinarea celor doi studenți la Medicina din Iași, ale carora cadavre au fost incendiate dupa comiterea crimelor. Principalul suspect a fugit din Romania in noaptea comiterii faptelor, dar se afla in Europa, au declarat surse judiciare. Potrivit surselor citate, autorul crimelor a fost identificat de anchetatori și a […]