Dublul asasinat din complexul Roua: el-Bourkadi a contestat arestarea Magistratii au avut ieri termen, dar au amanat judecarea pana la sosirea in tara a acuzatului. Pana la aducerea in tara a lui Ahmed Sami el-Bourkadi, studentul marocan suspectat de uciderea unui coleg de an de la UMF si a prietenei acestuia, procedurile judiciare se desfasoara si fara el. Magistratii Curtii de Apel au luat in discutie ieri contestatia inaintata de el-Bourkadi la masura dispusa de Tribunal privind arestarea sa in lipsa. Cum tanarul nu a fost inca adus in tara, sedinta de judecata a durat doar cateva minute. Magistratii au decis amanarea judecarii cauzei pentru miercurea viitoare,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- In decembrie 2020, un judecator de camera preliminara de la Tribunalul Bucuresti a respins toate cererile si exceptiile ridicate de avocatii lui Mario Iorgulescu, fiind constatata legalitatea rechizitoriului si a probelor stranse de procurori. Tot atunci, magistratul a dispus inceperea judecarii pe…

- Studentul Ahmed Sami el-Bourkadi, principalul suspect pentru dubla crima din complexul rezidential Iași, a fost capturat ieri de carabinierii italieni la Roma, in timp ce acesta a iesit dupa tigari, scrie Ziarul de Iași. Acesta iși cumparase bilete catre Roma de acum o luna. Politia Romana a anunțat,…

- Un tanar de origine marocana, student la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Iasi, este suspectat ca ar fi implicat in uciderea celor doi tineri la Iasi, procurorii cerand arestarea sa in lipsa. El are si pasaport canadian si este posibil sa fi plecat din tara, informeaza News.ro. Parchetul…

