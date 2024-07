Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost condamnat miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la trafic de influenta in Dosarul diamantelor, noteaza Agerpres.Pe de alta parte, Daniel…

- Cand doua tinere brazilience au fost date disparute, in septembrie 2022, familiile lor și FBI-ul au lansat o cautare in SUA pentru a le gasi. Tot ce știau era ca acestea locuiau cu Kat Torres, influencer in domeniul wellness

- Fostul international roman Adrian Ilie 50 de ani a fost condamnat la 8 luni de inchisoare cu suspendare de Judecatoria Sectorului 4 din Bucuresti, dupa ce a fost depistat, in iulie 2023, de Politia Rutiera, la volan, cu o alcoolemie de 0,40 mg l alcool pur in aerul expirat.Fostul mare atacant roman,…

- A venit sentința și in cazul unui vanator clujean care și-a impușcat mortal un coleg. Acesta a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Un vanator din Cluj a fost condamnat ieri la un an de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa, dupa ce și-a impușcat un coleg la o partida de vanatoare.…

- Șoferul care a provocat accidentul de pe DN 1, la iesirea din Santimbru, județul Alba, in care si-au pierdut viata trei tineri, a fost condamnat miercuri de Judecatoria Alba Iulia la 5 ani inchisoare, informeaza Agerpres. Decizia nu este definitiva.Eduard Norbert Palko a primit o condamnare de 1 an…

- Cei cinci agenți de paza – unii dintre ei fiind angajați, la data comiterii faptei, la firma Dey Bodyguard International 2012 – care, in dimineața... The post Din victima, condamnat la inchisoare cu suspendare. Judecatoria Arad a pronunțat sentințele pe bataia de la McDonald’s appeared first on Special…

- Un barbat de 28 de ani din Bragadiru, condamnat la 1 an și 8 luni inchisoare pentru ca a condus mașina fara permis, a fost prins vineri seara de politisti, dupa ce au tras un foc de arma de avertisment. Individul incerca sa fuga de polițiștii, sarind un gard, anunța IPJ Ilfov.Polițiștii din Bragadiru…

- „La data de 3 mai a.c., in jurul orei 20:00, in urma unor activitați investigativ operative, polițiștii orașului Bragadiru s-au deplasat la o adresa din orașul Bragadiru, pentru a pune in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis pe numele unui barbat, in varsta de 28 de ani, care…