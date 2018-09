Dublu interviu Lenovo: Despre paradoxul tehnologiei si umanul din spate

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani a fost transportat la spital, joi seara, dupa ce a fost intepat in spate cu un obiect ascutit de o persoana neidentificata, care a reusit sa fuga, fapta avand loc in fata unei cofetarii din Craiova. Anchetatorii spun ca rana tanarului nu este grava, dar il cauta pe agresor, potrivit…

- Fostul mare fotbalist Ilie Dumitrescu a avut mai mulți remarcați dupa victoria Romaniei U21 cu Bosnia U21, scor 2-0. "Am vazut o dorinta fantastica de a castiga acest joc. Mi-a placut cuplul de mijlocasi centrali, Cicaldau - Oaida. Aveai in fata lor Man, Ianis Hagi. Oaida a facut pressing de intampinare.…

- George Trifan are 32 de ani și este profesor asociat la Colegiul Național Tudor Vianu, unul dintre cele mai bune licee din Romania. In preajma unui Craciun, acesta s-a trezit cu un voucher de cumparaturi strecurat intr-o cutie de bomboane. Scandalizat, a returnat voucherul, apoi a mers in clasa și…

- Turismul romanesc va inregistra in acest an cel mai bun rezultat financiar din ultimul deceniu, iar sectorul HoReCa, impulsionat de voucherele de vacanta, anunta rezultate excelente, urmand sa treaca peste granita de 15 miliarde lei cifra de afaceri, arata o analiza realizata de o firma de consultanta.…

- Este omul care a revoluționat industra muzicala dupa 1995 si a colaborat cu cei mai importanți artiști ai vremii, de la Andre, B.U.G Mafia, La Familia, la Genius, 3 SudEst, Holograf etc. De 10 ani se ocupa de video, reusind sa devina unul dintre cei mai apreciați producatori. A avut colaborari cu Michelle…

- Industria pariurilor sportive din Romania evolueaza de la an la an, oferind pariorilor motive in plus sa intre pe platformele operatorilor de top. Potrivit site-urilor licențiate sa scrie despre acest domeniu, 4 case de pariuri online aduna majoritatea covarșitoare a jucatorilor din țara noastra. Agențiile…

- connect: Cum a luat naștere compania Server Config și care sunt rezultatele financiare obținute pe anul trecut? Radu Moți: Am inceput in 2009, iar obiectul principal de activitate era service-ul de echipamente IT. Dupa o perioada, ne-am dat seama ca ceva lipsește din piața, și anume echipamentele profesionale.…

- Amenintari, intimidare si presiune asupra judecatorilor de la Curtea Constitutionala a Romaniei. Acuzatii de interceptare a judecatorilor in dosare tinute secrete de catre procurori. Ce se intampla cu presedintele Klaus Iohannis daca nu va respecta decizia de revocare a Laurei Codruta Kovesi? Totul…