- Doi barbati, tata si fiu, in varsta de 83, respectiv 35 de ani, din localitatea Trestiana, comuna Grivita, au fost gasiti decedati, duminica, in locuintele lor situate in aceeasi curte, scrie agerpres.ro. Cea care i-a gasit este fiica batranului, care, ingrijorata ca nu si-a mai vazut fratele…

- Fotbalistul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, murit, sambata, dupa ce a fost lovit puternic in piept cu mingea, la un meci din liga a treia croata, relateaza presa internationala. Medicii, dar și colegii de echipa și adversarii au incercat sa-l salveze. Boban, care avea 25 de ani, a fost lovit in minutul…

- Medicii legiști de la Serviciul de Medicina Legala Pitești au efectuat autopsia cadavrului lui Alexandru Țuțulica, tanarul din Pitești care a murit dupa ce a fost abandonat pe marginea drumului de catre prieteni.

- Un sportiv de la clubul de kickboxing condus de luptatorul Daniel Mocanu a murit marți la doar 23 de ani. Gheorghe Stelian s-a stins din viața in condiții suspecte. Acesta a mancat, a ieșit in curte și, dintr-o data, a cazut la pamant. Medicii au venit imediat sa-i acorde…

- Un tanar in varsta de 19 ani, student in primul an la Facultatea de Informatica din cadrul Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi, a fost gasit spanzurat in curtea casei in care locuia alaturi de familie in zona Podu de Fier. Prof.univ.dr Diana Cimpoiesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi, a declarat…