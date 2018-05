Stiri pe aceeasi tema

- 'Am transportat zeci de morti si raniti spre spital si operatiunea de salvare este in curs de desfasurare', a declarat un voluntar din cadrul echipei de salvare, Habu Saleh. "Este inca dificil sa prezentam un bilant exact al victimelor, deoarece inca evacuam victimele", a adaugat el. Un…

- Cel putin 14 persoane au decedat, iar alte opt au fost ranite, dupa doua atentate cu bomba care au avut loc luni dimineata în centrul orasului Kabul, în apropierea sediului serviciului de informatii afgan si a unui minister, au anuntat autoritatile,

- Doua pesoane au decedat, iar alte doua au fost ranite dupa ce un magazin a sarit in aer dupa detonarea unei grenade in Chisinau. Potrivit primelor informații, explozia a avut loc la ieșirea din magazin, dupa ce un client a ...

- Tragedie feroviara, dupa ce doua trenuri, unul de calatori, altul de marfa, au intrat in coliziune. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar peste 40 au fost ranite. Numarul victimelor ar putea crește, acestea fiind primele estimari. Tragedia a avut loc in provincia Beheira, din nordul Egiptului,…

- In cursul dupa amiezii de astazi, un accident rutier a avut loc in localitatea Poieni, judetul Cluj. Un autoturism si un TIR au intrat in coliziune. Doua persoane au decedat si alte cinci au fost ranite.La fata locului se afla Politia, un echipaj SAJ si o echipa de la Drumuri Nationale. Circulatia este…

- Doua atentate cu masina capcana au avut ca tinta vineri la Mogadiscio palatul prezidential si un hotel, facand cel putin 18 morti si 20 de raniti, potrivit unui prim bilant din surse politienesti si randul serviciilor de salvare, relateaza AFP. "Pana in prezent, am recuperat corpurile a 18 persoane…

- Atentat intr-o piața de pește din Nigeria. Trei kamikaze, toți barbați, s-au aruncat in aer intr-o piata de peste din Konduga, in nord-estul Nigeriei, ucigand cel putin 19 persoane, intr-un atentat imputat Boko Haram, au anuntat sambata, 17 februarie, care citeaza