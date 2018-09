Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 25 ranite miercuri in Afganistan in urma unui dublu atentat sinucigas comis intr-un cartier siit din Kabul, au anuntat responsabili afgani, transmite France Presse. Prima explozie a survenit atunci cand un kamikaze si-a detonat incarcatura exploziva in interiorul…

- "Confruntarile continua. Zona este incercuita de fortele de securitate", a declarat purtatorul de cuvant al politiei din Kabul, Hashmat Stanikzai. Un responsabil la fata locului a confirmat acest atac cu conditia anonimatului.Mai multi barbati inarmati trageau asupra centrului de antrenament…

- Atentat terorist de ultima ora! Cel putin 25 de persoane au murit si 35 sunt ranite Cel putin 25 de persoane au fost ucise in urma unui atac terorist sinucigas comis miercuri intr-o zona siita din capitala Afganistanului, Kabul, anunta autoritatile afgane, citate de site-ul agentiei Reuters. „Din pacate,…

- "Din pacate, exista victime. Natura exploziei nu este inca cunoscuta", a declarat un purtator de cuvant al politiei, Hashmat Stanikzai. Ministerul de Interne a confirmat ca a avut loc o explozie si a anuntat un bilant de noua morti si 11 raniti. Un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii a confirmat…

- Un nou atentat cu bomba in Kabul. Tragedia s-a petrecut la aeroportul din Kabul, in urma cu scurt timp. Explozia a fost provocata chiar in momentul in care liderul militar Abdul Rashid Dostum pleca.

- Un atentat sinucigas comis, duminica, in fata sediului Ministerului Dezvoltarii din Kabul, s-a soldat cu cel putin zece morti, conform unui prim bilant, relateaza AFP (news.ro).Un kamikaze a venit in fata ministerului si a declansat dispozitivul exploziv avut asupra lui. Purtatorul…

- Cel putin zece persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas comis marti in orasul afgan Jalalabad, in estul tarii, transmite Reuters, citand oficiali guvernamentali, informeaza Agerpres.Un purtator de cuvant al departamentului de sanatate din Jalalabad a confirmat decesul a zece persoane.…

- Patru membri ai serviciilor de securitate din estul Libiei au fost ucisi miercuri într-un atentat sinucigas produs în orasul Derna, anunta un purtator de cuvânt militar citat de site-ul agentiei Reuters.