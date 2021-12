Dublu asasinat la Iași: două cadavre au fost găsite într-o vilă de la marginea orașului Cadavrele a doua persoane au fost gasite intr-o vila dintr-un cartier rezidential de la marginea Iasiului, anchetatorii luand in calcul un dublu asasinat. “Au fost gasiti in cursul noptii de vineri spre sambata. Au leziuni traumatice care indica faptul ca au fost ucisi si li s-a dat foc. Cadavrele apartin unor tineri, el in varsta de aproximativ 24 de ani, ea de aproximativ 21 de ani. S-ar parea ca el este din Maroc. Se presupune identitatea victimelor, insa aceasta trebuie confirmata de rudele acestora. Ancheta e in curs de desfasurare”, a declarat prim procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

