Doi tineri, studenți la Medicina, au fost gasiți morți intr-o vila din Iasi. Anchetatorii iau in calcul un dublu asasinat. Doua persoane au fost descoperite moarte, in vila de lux in care locuiau, din cartierul Moara de Vant. Se pare ca ar fi vorba despre un dublu asasinat. Victimele sunt doi tineri studenți: o romanca […]