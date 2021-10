Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat insarcinat cu Brexitul David Frost a laudat, intr-un duscurs pe care l-a sustinut la Congresul Partidului Conservator al premierului Boris Johnson, ”renasterea britanica” lansata prin Brexit, in urma unui ”lung cosmar al apartenentei la UE”, in contextul in care Regatul Unit se confrunta…

- Guvernul britanic si-a reiterat luni amenintarea de a suspenda in mod unilateral dispozitiile vamale post-Brexit specifice Iralandei de Nord si a cerut Uniunii Europene (UE) o solutie rapida, relateaza AFP, citat de news.ro Secretarul de stat insarcinat cu Brexitul David Frost a laudat, intr-un…

- Criza combustibilului declanșata in Marea Britanie, dar și efectele pandemiei Covid-19 asupra economiei țarii au ridicat numeroase semen de intrebare și au adus incertitudine in randul populației. Tensiunile au crescut considerabil, iar Guvernul incearca sa aduca liniștea. Marea Britanie trece printr-o…

- Separatistul catalan Carles Puigdemont a fost retinut in insula italiana Sardinia, joi seara, in baza unui mandat emis de justitia spaniola, potrivit TVE. Statul spaniol il acuza de razvratire, motivand ca a organizat un referendum ilegal pentru independenta Cataloniei in 2017. Puigdemont, fost presedinte…

- Guvernul britanic a decis sa amâne introducerea controalelor vamale complete la importurile din Uniunea Europeana, într-o abordare „pragmatica”, într-un moment în care Regatul Unit se confrunta deja cu dificultați de aprovizionare, relateaza AFP. ”Vrem ca…

- Sefa executivului scotian Nicola Sturgeon si-a reafirmat marti angajamentul de a organiza un nou referendum privind independenta Scotiei înainte de finalul anului 2023, în pofida opozitiei ferme din partea Londrei, relateaza Agerpres citând France Presse.„În conditiile…

- Guvernul britanic a cerut miercuri Uniunii Europene un moratoriu privind aplicarea dispozitiilor vamale post-Brexit în Irlanda de Nord, timp pentru a renegocia în profunzime aceste masuri aflate la originea tensiunilor puternice din aceasta provincie britanica, însa Comisia Europeana…

- Abaterea de la asa-numitul Protocol al Irlandei de Nord este un pas riscant: scopul sau este de a preveni ca Brexitul sa perturbe pacea delicata adusa in Irlanda de Nord de un acord convenit in 1998, semnat de SUA, care a pus capat unor trei decenii de conflicte sectare. Primul ministru Boris Johnson,…