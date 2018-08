Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in jur de 50 de ani a fost arestata imediat dupa ce s-a izbit cu masina sa, marti dimineata, in zidul cladirii guvernului irlandez, in jurul orei locale 10:00, scrie presa britanica. Femeia conducea un autoturism Nissan Micra cu care s-a proiectat in portile cladirii. Suspecta al…

- Britanicul de 29 ani acuzat ca a comis marti, 14 august, un atentat cu masina-berbec ranind trei oameni in fata parlamentului de la Londra a fost inculpat sambata de ''tentativa de omor''. Salih Khater, de origine sudaneza care locuieste in Birmingham, acuzat ca a vizat in mod deliberat…

- Tanarul arestat sub acuzația ca a comis infracțiuni teroriste dupa ce a intrat cu mașina in bariera de securitate a Parlamentului ranind mai multe persoane are 29 de ani și este cetatean britanic originar din strainatate, a spus ministrul responsabil de securitate Ben Wallace, relateaza Reuters.

- Sprijinul membrilor UE pentru pozitia Irlandei privind Brexitul nu se va modifica, a declarat joi, la Dublin, presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, care a avertizat cu privire la orice tentatie de a izola aceasta tara in acordul privind retragerea Marii Britanii din blocul comunitar, transmite…