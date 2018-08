Dublarea numărului de puşcaşi marini americani staţionaţi în Norvegia, nu departe de Rusia Statele Unite vor depasi dublul numarului lor de puscasi marini stationati in Norvegia, in conformitate cu planuri prezentate pentru prima oara in iunie, a anuntat miercuri Ministerul norvegian al Apararii, citat de Reuters. Planurile de crestere a numarului de puscasi marini in Norvegia la 700 de la 330 si mutarea unora dintre ei mai aproape de granita cu Rusia au provocat o reactie puternica din partea Moscovei, care le-a numit "in mod clar neprietenoase". Guvernul de la Oslo, din ce in ce mai preocupat in legatura cu Rusia de la anexarea Crimeii in 2014, insista ca cresterea prezentei SUA este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite urmeaza sa creasca numarul infanteristilor marini stationati in Norvegia de la 330 la 700, in conformitate cu un plan prezentat in luna iunie, a anuntat Ministerul Apararii de la Oslo, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Statele Unite vor dubla numarului de puscasi marini desfașurați in Norvegia, conform planurilor anuntat pentru prima data in iunie, a anuntat Ministerul Norvegian al Apararii, potrivit Reuters. Planurile care prevad creșterea numarului de pușcașii marini ai SUA in Norvegia de la 330 la 700 și deplasarea…

- Sanctiunile economice americane impotriva Turciei si Rusiei sunt parte a unei "politici nelegitime", a declarat marti, la Ankara, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, relateaza dpa."Consideram politica de inasprire a sanctiunilor ca fiind nelegitima, dictata decisiv de dorinta de a…

- Maria Zakharova, ministrul rus de Externe, a declarat joi ca autoritatile din Rusia au inceput sa lucreze la masuri de retorsiune impotriva Statelor Unite, care au impus noi sanctiuni Moscovei in urma atacului cu agent neurotoxic din Marea Britanie, relateaza Reuters.

- Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters. ''Presedintele…

- Germania nu este prizoniera politicii rusesti, a declarat miercuri ministrul apararii german, Ursula von der Leyen, in replica la acuzatia presedintelui american Donald Trump, conform careia Germania este "total sub controlul" Moscovei, informeaza Reuters, preia Agerpres."Avem o multime de…

- Guvernul norvegian va cere SUA sa dubleze numarul de pușcași marini pentru a-i deplasa mai aproape de granița cu Rusia. Informația a fost confirmata de ministrul de externe al Norvegiei, Ine Eriksen Soreide și de ministrul apararii – Frank Bakke-Jensen, transmite NRK. In prezent, in vestul Norvegiei,…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, lider al Partidului Libertatii (FPO, extrema dreapta) a cerut ridicarea sanctiunilor europene impotriva Rusiei intr-un interviu publicat duminica, cu numai cateva zile inainte de o intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin la Viena, informeaza Reuters.…