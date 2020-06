Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea DUBLAREA alocațiilor pentru copii, decisa de Parlament dupa ce Guvernul a amanat legea pana la 1 august 2020 Deputații au dezbatut miercuri Ordonanța de Urgența a Guvernului prin care se amana intrarea in vigoare a dublarii alocațiilor pana la data de 1 august 2020. La dezbateri, fostul…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege de respingere a OUG care prevede amanarea pentru 1 august a dublarii alocatiei de stat pentru copii, in loc de 1 februarie.Au fost 209 de voturi pentru legea de respingere, 3 voturi contra si 6 abtineri.…

- Proiectul de ordonanta de urgenta viza prorogarea, pana la 1 august 2020, a aplicarii prevederilor Legii nr.14/2020 privind dublarea alocatiilor pentru copii. Stire in curs de actualizare loading...

- Camera Deputatilor va dezbate, miercuri, Ordonanta Guvernului prin care dublarea alocatiilor copiilor a fost amanata de Executivul Orban pana la 1 august. Dupa respingerea in Parlament, proiectul merge la promulgare, la seful statului, care o poate ataca la CCR sau o poate retrimite in Legislativ. In…

- Fostul ministru al Muncii Marius Budai spune ca PSD va vota, miercuri, in Parlament pentru cresterea alocatiilor copiilor. "Ordonanta de Urgenta a Guvernului Orban-PNL prin care au amanat dublarea alocatiilor de stat pentru copii va fi respinsa", sustine el, anunța news.ro."Maine, in Parlament,…

- Se cere dublarea alocațiilor pentru copii la 1 august, data de punere in aplicare a legii promulgate de președintele Iohannis și care ar urma sa cresca veniturile pana la suma de 300 de lei lunar, pentru fiecare copil.

- PSD pune din nou presiune pe Guvernul Orban si anunta ca vrea sa depuna motiune de cenzura in cazul in care liberalii nu dubleaza alocatiile si nu maresc pensiile cu 40%, asa cum prevede legea votata de Parlament.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca bugetul statului va fi afectat de criza declanșata de pandemie, și a cerut Guvernului sa analizeze reducere cheltuielilor bugetare. Libertatea a discutat cu analiști economici despre cele mai probabile locuri din care Executivul ar putea reduce cheltuielile.Guvernul…