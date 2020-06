Stiri pe aceeasi tema

- Legea de respingere a Ordonanței de Urgența care amana dublarea alocațiilor pana la data de 1 august 2020 a fost adoptata de Parlament cu 209 voturi „pentru”, 3 voturi „impotriva” și 98 „abțineri”. Legea va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Daca președintele promulga legea, Guvernul…

- Dupa dezbateri aprinse, deputații au adoptat legea de respingere a Ordonanței de Urgența care amana dublarea alocațiilor pentru copii de la 1 august 2020. Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a transmis ca nu copiii ar trebui sa plateasca pentru „combinațiile cinice ale PNL”.

- Cu putin timp in urma, Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, un proiect de lege prin care se respinge OUG prin care se amana, de la 1 februarie la 1 august, dublarea alocatiei de stat pentru copii. Au fost 209 voturi pentru legea de respingere, 3 voturi impotriva si 98 de abtineri.…

- Deputații au dezbatut miercuri Ordonanța de Urgența a Guvernului prin care se amana intrarea in vigoare a dublarii alocațiilor pana la data de 1 august 2020. Parlamentul a adoptat legea de respingere a Ordonanței de Urgența care amana dublarea alocațiilor pana la data de 1 august 2020. Au fost 209 voturi…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat sau a reluat miercuri seara, într-o conferința de presa la de la Palatul Victoriei, masurile de sprijin economic pentru angajați, angajatori, dar și pentru șomeri. România va beneficia de fonduri europene în valoare de 3-5 miliarde de euro care vor…

- "Am avut si avem in continuare mai multe discutii. In momentul in care vor fi informatii clare le vom comunica fara sa dam nastere la speculatii. Va asigur ca sunt subiecte care ne stau in atentie. Atunci cand se va impune se va comunica cu argumente pertinete, nu zvonuri, nu pe surse", a spus Ministrul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, spune ca nu isi schimba declaratia privind dublarea alocatiilor si cresterea pensiilor. Ea a mentionat, insa, ca nu gestioneaza bugetul si nu are informatiile necesare pentru a face afirmatii despre imposibilitatea sau regandirea unui alt tip de crestere fata de…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat vineri, la Palatul Victoria, intr-o conferința de presa, ca Guvernul a schimbat legea prin ordonanța de urgența astfel incat firmele care vor depune la AJOFM documentele pentru angajații intrați in șomajul tehnic vor primii banii de la stat, pentru plata…