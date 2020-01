Dublarea alocaţiilor, la mâna parlamentarilor. Cum poate da peste cap PSD planul Guvernului privind amânarea acestora pentru 1 august Ordonanta de urgenta pentru prorogarea, pana la 1 august, a termenului pentru majorarea alocatiilor pentru copii a fost adoptata in sedinta de guvern din 16 ianuarie. Orban a explicat ca efortul bugetar pentru majorarea alocatiilor este de 6 miliarde de lei, iar la rectificarea din luna iulie vor fi gasite fondurile pentru aplicarea legii. Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca, in prezent, nu exista fondurile necesare pentru dublarea alocațiilor. El arata ca pentru a se face rost de suma necesara ar exista soluția extrema de taiere a pensiilor militarilor, de exemplu.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

