"Alocațiile vor crește, conform legii, noi le-am prorogat pana in august, nu sunt in masura sa apreciez daca e bine sau.... Dar și acum cand discutam, alocațiile sunt marite cu rata inflației. De la 1 august va fi rectificarea de buget și am prevazut acest termen pentru intrarea in vigoare. Banii sunt prevazuți pentru creșterile pensiilor in buget, pentru alocații, legea a venit dupa adoptarea bugetului. Faptul ca am pus un termen, va arata ca vom prinde banii in rectificare. Voi respecta legea, este in vigoare", a spus Violeta Alexandru la Gandul Live.

Reamintim ca Plenul Senatului…