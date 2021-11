Inteligența artificiala recreaza voci sintetice mai „reale” decat cele naturale. Potrivit unui sondaj BVA, majoritatea covarșitoare a francezilor (70%) prefera sa vada filme straine in limba franceza, mai degraba decat in ​​versiunea lor originala subtitrata. In SUA , procentul este de 59% in favoarea dublarii mai degraba decat a subtitrarilor. Aceasta inseamna ca dublarea are […] The post Dublarea actorilor, urmatoarea slujba care va disparea. Inteligența artificiala invie și vocile morților first appeared on Ziarul National .