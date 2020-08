Stiri pe aceeasi tema

- Numarul angajaților Ministerului Afacerilor Interne (MAI) infectați cu coronavirus s-a dublat in ultimele 30 de zile, potrivit unui comunicat al Sindicatului Europol, citat de Antena3. In total, aproximativ 1000 de...

- Copilul nu a avut niciun simptom, doar eu și cu Janina. Virusul nu are culoare politica. M-a sunat domnul Ciolacu. Nu m-a sunat sa ma intrebe daca sunt pesedist asimptomatic, ci din prietenie. Un prieten pe viața ramane Mihai Tudose, cel care și-a facut timp sa ma sune sa ma intrebe cum ma simt (n.r.…

- Prahova se apropie, rapid, de atingerea pragului de 600 de persoane infectate cu coronavirus. Și numarul deceselor a crescut rapid, in ultima saptamana, ajungand la acest moment la 24 de cazuri.

- Profesorul Alexandru Rafila a comentat, joi, cele mai noi date privind numarul de cazuri de infectare cu coronavirus din Europa. In acest clasament, Romania ocupa locul 3, depașita doar de Portugalia și Suedia. Astfel, Romania este inclusa in zona galbena a infectarilor cu coronavirus din Uniunea Europeana.…

- Autoritatile belgiene au detectat un nou focar de contagieri cu coronavirus in randul angajatilor companiei Swisssport Cargo care ofera servicii la sol pe aeroportul din Liege (est) si unde au fost diagnosticate 21 de cazuri pozitive dintr-un total de 200 de lucratori, relateaza luni EFE, titrat de…

- Peste 100 de pompieri prahoveni au fost testați pentru coronavirus, dupa primul caz confirmat la nivelul Inspectoratului, iar angajații de la Campina, Baicoi și Plopeni se afla in izolare la domiciliu, cu familiile, pana la primirea rezultatelor. Pana in prezent, potrivit informațiilor furnizate de…

- Astazi au mai fost confirmate doua persoane infectate cu COVID 19, angajate ale firmei Leoni. Acestea au fost ridicate de acasa de echipajele medicale. Numarul total al angajaților depistați pozitiv ajunge astfel la noua, unul decedand. Numarul angajaților de la Leoni, infectați cu coronavirus, crește…

- Un alt angajat Metrorex a fost confirmat cu noul coronavirus, anunța, marți, societatea care asigura transportul in comun din subteran la nivelul Capitalei. Este vorba despre un barbat de 64 de ani, care, prin specificul funcției, “nu are contact cu calatorii”. Omul nu are simptome specifice COVID-19,…