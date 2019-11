Dublă victorie în Cupă, la juniori Ambele echipe de juniori republicani ale Petrolului participante in Cupa Romaniei ”U 19” și „U17” merg in etapa a 3-a a „Cupei Romaniei”, dupa victorii obținute in fața celor de la FC Voluntari. Astfel, echipa juniorilor B s-a impus in deplasare, scor 4-2 (marcatori Nicholas Stanescu, Cristian Licsandru, Octavian Dumitru și Leonard Iovu), in timp ce juniorii „U19” merg mai departe și ei in Cupa Romaniei, prin succesul, scor 1-0, obținut la Brazi in fața aceleiași echipe ilfovene, reușita lui Daniel Enache (min. 42) fiind decisiva pentru accederea in faza urmatoare a intrecerii. S-a stabilit programul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul desfașoara partida restanta cu AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, astazi, pe arena ”Ilie Oana” și orice rezultat in afara victoriei nu intra in calculul elevilor lui Flavius Stoican, pur și simplu! Dupa o ședința ”de responsabilizare financiara”, desfașurata cu partenerul finanțator chiar dupa…

- Petroliștii au avut liber in weekend, dupa amanarea meciului cu Turris-Oltul Tr. Magurele, acesta fiind, practic, ultimul moment de respiro pentru elevii lui Flavius Stoican inaintea unui final de an extrem de aglomerat. Urmeaza, pana pe 7 decembrie, zece meciuri in campionat și Cupa Romaniei, așa incat,…

- Formatia CSM Resita a pierdut, scor 2-3, meciul sustinut, duminica, pe teren propriu, in compania echipei UTA Arad, in etapa a XIV-a a Ligii a II-a, potrivit NEWS.ro.Pentru CSM Resita au marcat Ehmann (47) si Cioabla (69), iar pentru UTA Arad au inscris Rus (2) si Romario Moise (23 si 90+2).…

- Meciul dintre Rapid si Petrolul, desfasurat miercuri, la Bucuresti, si incheiat cu victoria giulestenilor cu 1-0, a pus in scena un spectacol superb. Nu pe teren, ci in tribune. Galeriile celor doua rivale au facut show in Regie. Farul Constanta - Universitatea Cluj 3-2CS Mioveni - Sportul Snagov 2-1Pandurii…

- Sambata11:00 ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu - Farul11:00 FC Arges - CSM Reșița11:00 SCM Gloria Buzau - ASU Politehnica Timișoara11:00 Ripensia Timișoara - CS Mioveni13:30 Metaloglobus Bucuresti - Turris-Oltul Turnu Magurele Duminica14:30 Sportul Snagov - FC Universitatea Cluj 17:00 AFK Csikszereda…

- CS Mioveni s-a impus cu scorul 2-0 in fata liderului SCM Gloria Buzau, sambata in deplasare, intr-un meci din etapa a 5-a a Ligii a II-a de fotbal, si a preluat sefia provizorie a clasamentului. Alte rezultate consemnate sambata: ASU Politehnica Timisoara - CS Concordia Chiajna 0-0 AFC UTA Arad - CS…

- ​Formatia UTA Arad a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Petrolul Ploiesti, în etapa a II-a a Ligii a II-a, potrivit News.ro.Golurile au fost marcate de Rus (36), Buhacianu (90) si Lorenzi (90+4).UTA este lider în clasament, cu 6 puncte, la fel ca Turris…

- ​Formatia Rapid a învins, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Concordia Chiajna, în etapa a doua a Ligii a II-a, informeaza News.ro. Hlistei a marcat de doua ori, în minutele 18 (penalti) si 26, celalalt gol al Rapidului fiind înscris de Vlada -…