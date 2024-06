Stiri pe aceeasi tema

- CSO Baicoi, campioana județului Prahova, a trecut la nivelul urmator, Liga 3, dupa ce a trecut la baraj de FC Bolintin Malu Spart, prima clasata in județul Giurgiu. Victorie acasa dupa 3-3 in deplasare CSO Baicoi a terminat la egalitate, 3-3, meciul de la Bolintin dar a caștigat, decisiv, acasa, 2-1,…

- O echipa aflata la numai 13 kilometri de municipiul Dej a reușit sa promoveze din Liga 4 in Liga 3. Cel mai probabil, aceasta va fi ”colega de serie” cu Unirea Dej. Ieri dupa-masa, a avut loc returul meciului de baraj dintre CS Barcau Nușfalau (campioana județului Salaj – Liga a IV-a) și Vulturul Mintiu…

- Southampton a obținut promovarea din nou in Premier League, invingand-o pe Leeds United cu 1-0 in finala playoff-ului din Championship, duminica, pe stadionul Wembley. Southampton revine in primul eșalon al Angliei, dupa un an, in campionatul considerat c

- Universitatea Craiova a reușit sa-și adjudece victoria cu 3-2 in fața formației Sepsi și a incheiat play-off-ul Superligii pe locul 3. Pentru Știința urmeaza un joc de baraj (duminica, 26 mai) pentru participarea in Conference League. Adversara alb-albaștrilor va fi invingatoarea partidei dintre Oțelul…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, vineri, dupa o victorie spectaculoasa in fata cehoaicei Barbora Krejcikova, cu 2-6, 6-0, 6-2. The post TENIS Jaqueline Cristian, victorie spectaculoasa…

- In plina campanile de depunere la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA, a cererilor unice de plata aferente anului 2024, conducerea agentiei trage un semnal de alarma. The post SITUAȚIA SUBVENȚIILOR Dubla declarare a terenurilor si/sau a animalelor, conduce la excluderea de la subventii…

- FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Viitorul Cluj 3-1 (1-1) | Victorie cu „lanterna roșie”, dubla Fetița și reușita Roșu CSM Unirea Alba Iulia – Viitorul Cluj 3-1 (1-1), in prima etapa din playout. Victorie cu „lanterna roșie” pentru amfitrioni, dubla Fetița și reușita Roșu, dupa ce vizitatorii au avut avantaj…

- CSM Unirea Alba Iulia, in dubla cu Transilvania Bistrița: victorie la Under 19, eșec la Under 17 CSM Unirea Alba Iulia, in dubla cu Transilvania Bistrița: victorie la Under 19, eșec la Under 17, jocuri contand pentru play-off-ul competițiilor juvenile organizate de FRF. CSM Unirea Alba Iulia a caștigat…