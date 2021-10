Dubla viaţă a Nataliei, hackerul rus din Genova: magician al fraudelor cibernetice, arestată după 2 ani Distinsa, cordiala, mereu zâmbitoare, îmbracata elegant. Dar si un hacker capabil sa castige suma de 600.000 de euro, reinvestiți apoi în criptomonede pe dark web. Femeia a fost prinsa dupa doi ani de investigații demarate dupa zeci de plângeri sosite din întreaga Italie, dar mai ales din Genova și Liguria. Fraude împotriva pensionarilor, bijutierilor, a proprietarilor de buticuri importante și a unor enoteci renumite. Înșelati cu totii de aceasta rusoaica în vârsta de patruzeci de ani, cu un curriculum care include o diploma în inginerie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Craig a spus ca „Europa este urmatorul pas logic” pentru platforma deja lansata in 25 de teritorii anul acesta, inclusiv America Latina, tarile nordice, Australia si Canada. El a descris Europa drept o piata „complicat” de patruns, nu doar in termeni de cote pentru continutul local, dar si referitor…

- Barbatul care conducea o mașina cu numar de inmatriculare de Germania a incalcat de 64 de ori culoarea roșie a semaforului in tunelul Gotthard, din masivul montan cu același nume, care leaga Elveția și Italia pe direcția nord-sud. Potrivit Bild , șoferul risca o amenda de 9.500 de euro. Nici macar agentul…

- Inundații de proporții in Italia și Franța. Apa care a navalit in orașe a acoperit drumurile și a luat pe sus mașinile. Este cod roșu in nordul Italiei, in Piemont și Lombardia, dupa ce luni, in regiunea vecina Liguria, a cazut o cantitate extrem de mare de ploaie.

- Fostul dirijor al orchestrei „Doina Argesului”, Marin Mihalcea s-a stins din viata duminica, 3 octombrie, la varsta de 73 de ani. A fost timp de 13 ani dirijor și a fost considerat unul dintre cei mai valorosi lautari romani.Tragicul anunț a fost facut de profesorul si cercetatorul Sorin Mazilescu.Marin…

- Linguistisches Kolloqium – Linguistics Colloquium Ajuns la ediția a 56-a, Colocviul Internațional Linguistisches Kolloqium (Linguistics Colloquium) a fost fondat in anii 60 de cercetatori germani, avand loc pentru prima data la Hamburg in 1966 pentru a permite speciliștilor in domeniu sa discute despre…

- „Aceste drepturi și libertați si libertați din perioada pandemiei, se arata, in anumite rapoarte internaționale care urmeaza sa apara, ca sunt in mare masura exact ca la revoluție”, a afirmat Bobby Paunescu, legat de influențele pe care le au foști oameni din structurile de informații in posibilele…

- Interesul pentru masinile electrice este in crestere in Europa, 55% dintre consumatori si 100% dintre managerii de flote declarandu-si intentia de a cumpara un astfel de vehicul in urmatorii doi ani, potrivit sondajului e-Readiness Report 2021, realizat de departamentul de strategie globala din reteaua…

- Este vara dezastrelor naturale pentru europeni. In Marea Britanie si Elvetia, orase intregi au fost inundate de ploile torentiale. Iar in Italia, incendiile de vegetatie au mistuit zeci de mii de hectare de vegetatie.