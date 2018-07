Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Dolj, un baiat in varsta de 9 ani din localitatea Bralostita a fost gasit inecat in Jiu, in zona Filiasi, sambata seara.Baiatul ar fi plecat la scaldat cu alti doi copii, printre care si fratele sau in varsta de 14 ani. O persoana a declarat…

- Drama pentru o familie din comuna Braloștița din județul Dolj. Cei doi copii, unu de 9, și altul de 14 ani, au murit inecați in raul Jiu, in zona Filiasi. Primul minor a fost gasit aseara, iar pentru cel de-al doilea au fost reluate cautarile abia in aceasta dimineața. Trupul celui de-al doilea minor…

- UPDATE: Copilul de 14 ani a fost gasit și el inecat. Un copil de 9 ani, din Braloștița, a fost gasit inecat, ieri, in Jiu, in zona Filiași. Acesta ar fi plecat cu alți doi minori, fratele de 14 ani ...

- In satul Pohrebeni, raionul Orhei din Republica Moldova, trei copii plecați la scaldat nu s-au mai intors. Cei trei copii de 7, 9 si 11 ani, care au murit inecati intr-un lac din localitate, sunt frati.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, copiii au fost vazuti, ieri, intr-o barca trecand iazul, iar ulterior hainele acestora au fost gasite pe mal. Salvatorii si pompierii au lucrat toata noaptea pentru a recupera cadavrele victimelor. Dupa aproape 12…

- Tragedie fara margini in satul Pohrebeni, raionul Orhei. Cei trei copii de 7, 9 si 11 ani, care au murit inecati intr-un lac din localitate, sunt frati. Nenorocirea a avut loc ieri, in jurul orei 18:00. Corpurile neinsufletite ale celor trei copii au fost gasite azi-dimineata.

- Tragedie de proporții in localitatea Pohrebeni, din Republica Moldova. Trei copii, toți frați intre ei, au murit intr-un bazin acvatic din raionul Orhei, informeaza Adevarul. Aceștia au fost dați disparuți in data de 27 mai, ca apoi sa fie gasite cadavrele a doi dintre dintre ei, 12 ore mai tarziu.

