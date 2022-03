Stiri pe aceeasi tema

- Sapte militari romani cu varste cuprinse intre 27 si 53 de ani au murit in elicopterul IAR 330-Puma prabusit in Constanta, in timp ce incercau sa isi salveze un alt coleg care s-a prabusit cu un avion de vanatoare MIG-21 Lancer. Elicopterul militar tip IAR 330 – Puma al Bazei 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu…

- Opt militari si-au pierdut viata in cele doua accidente aviatice petrecute aseara in judetul Constanta. Este vorba despre pilotul unui avion MiG 21 LanceR care executa o misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei, precum si despre sapte militari care se aflau la bordul unui elicopter IAR 330 Puma…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 2 martie 2022, un mesaj de condoleanțe in urma prabușirii unui elicopter IAR 330 Puma, in zona localitații Gura Dobrogei, județul Constanța. Va prezentam in continuare textul mesajului: „Imi exprim profundul regret și deplina compasiune pentru…

