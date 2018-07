Dublă tornadă într-o comună din Tulcea! Un sătean a surprins fenomenul O dubla tornada s-a format marți, dupa amiaza, in comuna Topolog, din județul Tulcea. Fenomenul rar intalnit in Romania, mai cu seama una dubla, a fost surprins de un satean, care a facut imediat o fotografie. Din fericire, fenomenul foarte rar intalnit la noi in tara nu s-a format in totalitate, astfel ca dubla tornada […] The post Dubla tornada intr-o comuna din Tulcea! Un satean a surprins fenomenul appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

