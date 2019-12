Stiri pe aceeasi tema

- "Sa fiu sincer, a fost foarte trist pentru ca a murit cainele meu, iar cainele meu este familia mea. Dar trebuie sa mergem mai departe", a spus Mourinho, moment in care i-au dat lacrimile. Leya, din rasa Yorkshire Terrier, a intrat in atenția presei in 2007, cand Mourinho a primit avertiment…

- O femeie din statul american Massachusetts si-ar fi aruncat cei doi copii, o fetita de patru an si un baietel de doar 16 luni, de la ultimul etaj al unei parcari etajate chiar in prima zi de Craciun. Dupa comiterea celor doua crime, femeia s-a aruncat de pe aceeasi cladire, transmite Daily Mail.

- Un barbat din Iași a incercat sa-și puna capat zilelor din cauza depresiei și a dorului de familie. Soția și copiii i-au plecat de acasa in strainatate, la munca, iar de atunci, barbatul a intrat in depresie.

- O inregistrare de Craciun, a unui cor de copii care canta intr-o biserica din Anglia, starneste zambete pentru zelul de care da dovada o fetita. Ea ii eclipseaza sonor pe ceilalti, amintind de Mr. Bean in celebrul schetch de la slujba religioasa.

- Ion Gogarla, de 39 de ani, din Capreni, a decis sa isi puna capat zilelor chiar a doua zi de Craciun. Suparat ca a fost parasit de sotie, care a luat-o cu ea si pe fiica lor de 14 ani, barbatul si-a pus capat zilelor. Mama acestuia a sesizat ca a caz...

- O tanara care s-a bucurat din plin de o copilarie lipsita de griji și care a avut parte de iubire necondiționata și de siguranța a decis sa dea totul mai departe. Conștienta de faptul ca nu toți copiii au parte de un camin și de parinți iubitori, aceasta a ales sa adopte.

- Andreea Raicu a postat o fotografie alaturi de Catalin Maruța in descrierea careia a spus care este noul proiect in care este deja implicata, scrie playtech.ro. Majoritatea gospodinelor cunosc iubitul concurs organizat in cadrul emisiunii La Maruța. Acestea se intreg in rețete care mai de…

- Membrii grupului de initiativa locala „Galati4x4.ro” au lansat un apel catre galateni sa cumpere brazi vii, la ghivece, pentru impodobit de Craciun, iar ei se angajeaza ca apoi vor asigura conditii pentru a planta bradutii intr-o padure, in urma unei intelegeri cu cei de la Romsilva.