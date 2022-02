Dublă sărbătoare pentru NICO: și-a serbat ziua de naştere și a lansat o nouă piesă – Oscar de dor – alături de Cabron Dupa 19 ani de la lansarea hitului “Nu pot sa mai suport”, NICO a facut din nou echipa cu Cabron pentru noua ei melodie. Piesa “Oscar de dor” marcheaza lansarea celui de-al doilea single al celor doi artiști care au scris istorie in muzica romaneasca de la inceputul anilor 2000. “Publicul aștepta de foarte mult timp sa lansam o noua piesa impreuna. Este adevarat ca pe fiecare album pe care l-am lansat am mai avut colaborari cu Cabron – fie piese scrise de el, fie piese cantate impreuna – insa nu am mai lansat amandoi un single din anul 2003”, a declarat NICO. “Oscar de dor” este scrisa de Laurențiu… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 19 ani de la lansarea hitului „Nu pot sa mai suport”, NICO a facut din nou echipa cu Cabron pentru noua ei melodie. Piesa „Oscar de dor” marcheaza lansarea celui de-al doilea single al celor doi artiști care au scris istorie in muzica romaneasca de la inceputul anilor 2000. „Publicul aștepta de…

- Ella Mai a lansat single-ul “DFMU”. Piesa este produsa de Mustard si Prince Charlez. Ella vorbeste despre cum se simte sa te indragostesti si despre bataliile interne care insotesc aceasta calatorie, fiind o melodie specifica stilului artistei. Videoclipul single-ului este regizat de Loris Russier si…

- Lola Young a lansat single-ul “So Sorry”. “Piesa vorbeste despre trasaturile mele toxice intr-o relatie. Am devenit super vulnerabila si onesta pe aceasta melodie si inca nu scrisesem despre cat de deficila pot fi atunci cand sunt cu cineva. Simt ca o multime de alte persoane vor fi in masura sa se…

- DaBaby a lansat piesa “BOOK IT”. Artistul spera ca 2022 sa fie un an mai bun pentru cariera sa. Dupa multitudinea de controverse atasate numelui sau in a doua jumatate a anului 2021, el a continuat sa lanseze muzica noua intr-un ritm rapid. C In ultimele zile, DaBaby a lansat cateva piese noi care l-au…

- Trupa EYEDROPS incepe anul 2022 cu un nou single. “Intre timp” este primul cantec de pe urmatorul material de studio al trupei. Piesa este disponibila pe toate platformele de streaming și va putea fi ascultata live in premiera pe 26 ianuarie la concertul trupei din clubul Expirat. EYEDROPS și-a inceput…

- Sofia Carson a lansat single-ul “LOUD”. Piesa urmareste calatoria unei voci candva reduse la tacere, care se elibereaza. Carson a lucrat cu compozitorii Alida Garpestad Peck si Paris Carney. Piesa “LOUD” trimite ascultatorul intr-o lume pop si R&B, in timp ce vocea puternica a artistei captiveaza prin profunzime.…

- The Lumineers a lansat al treilea single de pe viitorul album “BRIGHTSIDE”. Proiectul va fi disponibil incepand cu data de 14 ianuarie 2022. “A.M. Radio” contine cel mai maret refren creat vreodata de trupa” a declarat Wesley Schultz, vocalistul, chitaristul si co-fondatorul formatiei. “Piesa este…

- Alesso a lansat noul single “Somebody To Use”, o melodie pop catchy cu stilul sau vizionar pentru muzica dance. Noua piesa este perfecta pentru noptile de club si festivaluri. Piesa este construita cu ajutorul sintetizatoarelor si a unor tobe energice, care se mixeaza perfect. Noul single vine dupa…