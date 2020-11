Dublă sărbătoare pentru Andreea Berecleanu Fosta prezentatoarea de știri a avut parte de o dubla sarbatoare, vineri, pe 6 noiembrie. Pentru ca fermecatoarea Andreea Berecleanu a sarbatorit in aceasta zi nu numai patru ani de cand s-a casatorit pentru a doua oara dar și pentru aniversarea soțului ei, medicul Constantin StanAndreea Berecleanu i-a facut soțului... The post Dubla sarbatoare pentru Andreea Berecleanu appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta mare atleta romana Constantina Dita, campioana olimpica la maraton in 2008, a fost numita de World Athletics ambasadoare a Campionatelor Mondiale de semimaraton de la Gdynia (Polonia), potrivit site-ului forului atletic mondial.Dita a participat la opt editii ale Mondialelor de semimaraton…

- Fosta mare atleta romana Constantina Dita, campioana olimpica la maraton in 2008, a fost numita de World Athletics ambasadoare a Campionatelor Mondiale de semimaraton de la Gdynia (Polonia), potrivit site-ului forului atletic mondial. Dita a participat la opt editii ale Mondialelor de semimaraton si…

- Jumatatea blonda a trupei Andre, adica Andreea Balan, a fost foarte fericita ca pe 9 octombrie, fiica ei cea mare și a lui George Burcea a implinit 4 ani. Chiar daca in ziua respectiva au petrecut doar intre ele fetele, micuțele, mama lor și bunica, adevarata petrecere a fost in... The post Sarbatoare…

- Pe 5 octombrie este marcata Ziua Internaționala a Educației. Aceasta importanta zi a fost un bun prilej pentru a fi inaugurat laboratorul de stimulare a creativitații din incinta Casei Corpului Didactic (CCD) Botoșani, instituție poziționata in Bulevardul Mihai Eminescu, numarul 40.

- Creatoarea de moda a avut o zi speciala pe 3 octombrie, caci a avut parte in familie de doua aniversari, Romanița Iovan a implinit 56 de ani iar fiul ei a facut 14 ani, deși ai putea spune ca a trecut de majorat, fiind un tanar bine dezvoltat și bine... The post Sarbatoare dubla in familia Romaniței…

- Data de 19 septembrie are o mare importanța pentru familia fraților Andrei și Vasile Nastase. Ambii politicieni au devenit tatici in aceeași zi, iar acum au o sarbatoare comuna, ziua fiicelor lor, Anna Elisabeth și Maria Magdalena, scrie SHOK.md .