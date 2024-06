Comuna Dumbravița serbeaza in ziua de Rusalii, cand este hramul bisericii „Sfantul Vasile cel Mare”, ruga, care va incepe cu slujba religioasa, urmata de petrecerea oferita locuitorilor și oaspeților acestora, cu invitații de onoare Andreea Voica, Aleksandar Aca Cirkovic, Dumitru Stoicanescu și Vlad Vacaru. In cea de-a doua zi de Rusalii, in parcul central din […] Articolul Dubla sarbatoare la Dumbravița: ruga și Festivalul Tocaniței, cu muzica populara și bucate gustoase a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .