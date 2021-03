Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu (42 de ani), selecționerul reprezentativei de tineret a Romaniei, a raspuns vocilor din fotbalul romanesc care il cer pe Radu Dragușin (19) titular la Campionatul European. Germania U21 - Romania U21 se joaca marți, 30 martie, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro. In primele doua meciuri…

- Romania intalnește o Germanie mai slaba decat cea din Italia, cu mai puțini jucatori de prim rang, care sa joace la cluburi de top ale Europei. Totuși, ramane un adversar extrem de periculos. Partida dintre Germania U21 și Romania U21 se va disputa maine seara, 30 martie, de la ora 19:00, in ultima…

- Echipa naționala de tineret a Romaniei va juca impotriva Ungariei la Campionatul European U21 intr-un echipament inedit, in totalitate albastru. Ungaria U21 - Romania U21 se joaca astazi, 27 martie, de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1.In primul meci din grupe, Romania…

- Romania U21 a avut o prestație foarte buna in primul meci de la EURO, 1-1 cu Olanda U21. Romania U21 a fost repartizata in Grupa A la Euro, alaturi de Ungaria, Germania și Olanda. Programul integral de la Campionatul European de tineret Jurnalistul Vlad Nedelea și fotoreporterul Raed Krishan sunt in…

- Nationala de fotbal Under-21 a Romaniei a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-1), partida cu reprezentiva Tarilor de Jos, in meciul sau de debut la Campionatul European de tineret 2021, disputat pe stadionul „Uj Bozsik” din Budapesta. Batavii au deschis scorul in min. 16, cand Perr Schuurs, scapat din…

- Romania debuteaza la europeanul U21 impotriva Olandei, diseara, de la ora 22:00. Romania U21 debuteaza azi la Campionatul European de tineret. „Tricolorii mici” intalnesc in prima etapa a grupelor, de la ora 22:00, reprezentativa Țarilor de Jos (Olanda). Confruntarea poate fi urmarita in format liveTEXT…

- Ungaria U21 și Germania U21 se infrunta azi, de la ora 22:00, in grupa A de la Euro, din care face parte și Romania U21. Meciul poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TVR 2. Romania U21 - Olanda U21 e liveTEXT AICI de la 22:00!Programul integral de la Campionatul European de…

- Florin Iacob (27) și Ovidiu Popescu (27) au fost convocați in premiera la echipa naționala și au oferit primele declarații la sosirea in cantonament. Romania face parte din Grupa J in preliminariile CM 2022, alaturi de Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia și Liechtenstein.La CM 2022 se califica…