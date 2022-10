Stiri pe aceeasi tema

- Germania a decis sa aloce 200 de miliarde euro pentru scaderea prețurilor interne la energie, decizie criticata de o serie de state membre UE. In cadrul reuniunii Comunitații Politice Europene organizate joi, la Praga, mulți lideri ai țarilor europene au exprimat nemulțumiri fața de planul Germaniei,…

- Polonia a acuzat Germania ca „distruge” piata interna a UE prin subventionarea propriilor companii energetice, opunandu-se in acelasi timp unui plafon paneuropean al preturilor la gaze, expunand o diviziune acerba cu privire la modul de a face fata crizei energetice de pe continent.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat joi, la sosirea la summitul de la Praga, Uniunea Europeana, si in special Germania, pentru modul cum este gestionata criza energetica, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Polonia cere o „soluționare juridica și materiala permanenta, completa și definitiva a consecințelor agresiunii și ocupației germane din 1939-1945”. Ministrul polonez de Externe a declarat luni ca țara sa dorește sa inceapa negocierile cu Germania cu privire la reparațiile pentru cel de-al Doilea Razboi…

- Energia electrica a ajuns atat de scumpa, peste tot in lume, incat pana și o parte dintre locuitorii Germaniei nu-și mai permit luxul de a plati factura la energie. 15% dintre nemți traiesc fara curent electric și fara caldura, atat de necesara pe timpul iernii. In fiecare an, in Germania, sute de mii…

- Cea mai mare economie din Europa este printre cele mai vulnerabile la orice intrerupere a aprovizionarii cu energie sau la cresterea costurilor, deoarece sectorul sau industrial se bazeaza in mare masura pe gazele rusesti. Un sondaj realizat de Reuters in randul economistilor a aratat ca Germania va…

- Campioana en-titre a Germaniei la fotbal, Bayern Munchen, se antreneaza in conditii de criza energetica, Allianz Arena fiind iluminat cu trei ore mai putin decat in anii trecuti, iar fanii putand gasi doar apa rece la toaletele din incinta stadionului, scrie DPA, mentionand ca bavarezii s-au alaturat…

- Cancelarul Olaf Scholz a declarat ca decizia Germaniei de a reactiva centralele electrice pe carbune si petrol pentru a atenua lipsa de energie din cauza razboiului din Ucraina este doar temporara, iar guvernul sau ramane angajat sa faca totul pentru a combate criza climatica.