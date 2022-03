Stiri pe aceeasi tema

- Amatorii de cultura și muzica sunt așteptați la o dubla lansare de carte cu Ștefan Dandu, evenimentul urmand sa se desfașoare marți, 29 martie, de la ora 17, la Casa Artelor din Timișoara. Cu aceasta ocazie cei interesați vor avea parte de lansarea carților „Regele Șoparla“ in prezentarea lui Ilie Chelariu…

- La sfarșitul acestei saptamani, la Timișoara, va avea loc un concert In Memoriam Adi Barar, susținut de trupa Vest Phoenix Cover și prietenii lor. In acest an, cu ocazia implinirii unui an de la trecerea in neființa a lui Adi Barar, liderul formației Cargo, in data de 8 martie, cațiva prieteni ai regretatului…

- Trioul timișorean KPC format din Emil Kindlein, Cristina Padurariu și Sergiu Catana a susținut in ultimele zile o serie de concerte mai puțin obișnuite, care s-au desfașurat atat in diverse piețe ale orașului cat și in sala de spectacole a Casei Tineretului din Timișoara. Concertele au facut parte din…

- O dubla lansare de carte in prezența autorului, fostul judecator și ministru de Interne Doru Viorel Ursu, va avea loc sambata, incepand cu ora 11.00, in cadrul Salii de Lectura a Bibliotecii Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava. Actualul avocat va prezenta audienței doua volume ...

- Au fost momente de groaza in parcarea subterana a unui mall din Timișoara, dupa ce mai mulți polițiști au mers in control pentru a verifica respectarea orei de inchidere a localurilor și a restaurantelor din complex. In urma controlului de rutina, cei cinci polițiști au intervenit intr-un conflict izbucnit…

- Sambata, 15 ianuarie 2022, de la ora 19, in Sala Mare, Teatrul Național din Timișoara prezinta in premiera spectacolul EMINESCU, scenariu pe texte din poezia și publicistica lui Mihai Eminescu. Creat in cadrul CelebrART, program dedicat personalitaților și evenimentelor majore ale culturii romanești…

- Momente de groaza pentru un barbat de 88 de ani, care a fost atacat de o haita de caini pe o strada din Resita. Nu a avut nicio sansa in fata animalelor, care l-au sfasiat. A fost atat de grav ranit incat a fost nevoie sa fie transferat la un spital din Timisoara.