In ediția 46 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenții au avut parte de momente extrem de tensionate. Cu toate ca fiecare iși dorea sa ajunga, cu pași marunți, dar siguri, in semifinale, iar mai apoi in marea finala, Sorin Bontea a mai pierdut doi concurenți din echipa lui.