Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 56 de ani dat disparut de mai multe zile a fost gasit ingropat in curtea locuintei nasului sau, care este acum cautat de oamenii legii. Acesta este principalul suspect in cazul mortii barbatului disparut. Fapta s-a petrecut in satul Udati-Manzu din comuna Smeeni, județul Buzau. Barbatul…

- Un barbat dat disparut de fiica sa a fost gasit ingropat in curtea nașului sau, din localitatea Udat, județul Buzau. Cadavrul era tranșat, iar faptul ca pamantul era rascolit și acoperit cu crengi le-a dat de gandit polițiștilor, mai ales ca nașul victime

- Un barbat dat disparut de fiica sa a fost gasit ingropat in curtea nașului sau, din localitatea Udat, județul Buzau. Cadavrul era tranșat, iar faptul ca pamantul era rascolit și acoperit cu crengi le-a dat de gandit polițiștilor, mai ales ca nașul victimei era recidivist. Fiica victimei a anunțat dispariția…

- Un barbat de 56 de ani, dat disparut de mai multe zile, a fost gasit ingropat in curtea locuintei nasului sau, care este acum cautat de oamenii legii, fiind principalul suspect in acest caz, potrivit News.ro.Fapta s-a petrecut in satul Udati-Manzu din comuna Smeeni, unde politistii si procurorii ar…

- UPDATE Se confirma dubla crima. IPJ a venit cu detalii pe marginea acestui subiect. Autorul a fost prins. Este vorba despre un barbat in varsta de 64 de ani, recidivist. Iata comunicatul transmis de IPJ: ,,La data de 24 iulie a.c., polițiștii din Buzau au fost sesizați despre faptul ca o femeie de 74…

- Un barbat dat disparut de fiica sa a fost gasit ingropat in curtea nașului sau, din localitatea Udat, județul Buzau. Cadavrul era tranșat, iar faptul ca pamantul era rascolit și acoperit cu crengi le-a dat de gandit polițiștilor, mai ales ca nașul victimei era recidivist.

- Inca un caz terifiant produs in județul Buzau. Un barbat, in varsta de 56 de ani, dat disparut in urma cu aproape o saptamana, a fost gasit ingropat in gospodaria unui consatean din satul Udați-Manzu, comuna Smeeni. Descoperirea macabra vine la doar cateva zile dupa ce mama victimei a a fost gasita…

- Dispariția barbatului a fost anunțata la 112 in urma cu doar doua zile, iar dupa cautari ample, oamenii legii au fost ingroziți de descoperire. Trupul barbatului a fost gasit tranșat și ingropat intr-o curte, in localitatea Udat din Buzau.Ultima oara cand a fost vazut, victima bause cu nașul lui, care…