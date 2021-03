Autorul dublei crime de la Onesti, Gheorghe Morosan, a fost transferat pe Sectia de chirurgie a Spitalului Judetean de Urgenta din Bacau, a informat, luni, purtatorul de cuvant al SJU, Mirela Romanet. Potrivit acesteia, Morosan este cooperant cu personalul medical si ramane sub monitorizare, intrucat nu se poate ridica singur in picioare. "Pacientul este internat in continuare la unitatea noastra, este transferat pe Sectia Chirurgie, este cooperant cu cadrele medicale, se poate alimenta si cu mancare gatita. Ramane sub monitorizare intrucat nu se poate ridica singur in picioare'', a precizat…