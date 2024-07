Dublă crimă? Bărbat găsit îngropat. Mama lui, tot decedată. Suspectul, în libertate Inca un caz terifiant produs in județul Buzau. Un barbat, in varsta de 56 de ani, dat disparut in urma cu aproape o saptamana, a fost gasit ingropat in gospodaria unui consatean din satul Udați-Manzu, comuna Smeeni. Descoperirea macabra vine la doar cateva zile dupa ce mama victimei a a fost gasita decedata. Astfel, ancetatorii iau in calcul ipoteza unei duble crime, avand un suspect principal, la domiciliul caruia a și fost gasit barbatul ingropat. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

