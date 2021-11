Dubai și Laponia, destinațiile vedetă ale iernii Mai este o luna și jumatate pana la sarbatorile de iarna, iar agențiile de turism aproape ca și-au epuizat locurile pentru anumite destinații. Printre destinațiile cele mai cautate pentru luna decembrie se numara insoritul Dubai și Laponia, țara lui Moș Craciun. “Se vinde foarte bine Dubaiul de Revelion, dar și celelalte plecari din decembrie și ianuarie. Deși se cere test care trebuie facut in Romania, și se mai face unul gratuit in aeroport, romanii au ințeles ca este pentru siguranța lor. Este mare aflux de turiști acum in Dubai din toata lumea, cu ocazia World Expo Dubai. Sunt foarte mulți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

