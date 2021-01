Dubai: Prima săptămână arabă a modei pentru bărbați Prima saptamâna a modei arabe pentru barbați a început joi la Dubai, un eveniment fara precedent și exclusiv virtual din cauza pandemiei de Covid-19, cu clipuri video sau parade tradiționale fara public difuzate în direct pe internet, potrivit AFP.



Saptamâna modei arabe prezinta în jur de 15 designeri din Emiratele Arabe Unite, Liban, Iran, Regatul Unit și Franța.



Evenimentul de trei zile, transmis în direct pe YouTube, a început joi seara cu o colecție de la un brand internațional, Amato.



Ca într-un videoclip muzical sau în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

