Dubai, paradisul pierdut al traficanților de droguri europeni Dubai, unul dintre cei șapte membri ai federației Emiratelor Arabe Unite, are o istorie lunga de trafic de droguri din cauza multiplelor facilitați pe care le garanteaza oaspeților bogați, inclusiv traficanților notorii urmariți internațional. Cel puțin asta a fost adevarat pana de curand: o serie de acorduri de extradare au pus capat exilului de aur […] The post Dubai, paradisul pierdut al traficanților de droguri europeni first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pavilionul Romaniei la Expo 2020 Dubai a fost vizitat, marti, de catre ministrul Afacerilor Externe si Cooperarii Internationale al Emiratelor Arabe Unite, seicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- In urma cu o zi, Anamaria Prodan și Catalin Botezatu au plecat din Romania. S-a aflat ca cei doi sunt acum in Abu Dhabi, acolo unde au petrecut pe iahtul milionarilor, unde au vazut finala Formula 1 intre Hamilton și Max Verstappen. Au insa un alt mare motiv de sarbatoare. S-au urcat in avion, la clasa…

- Polițiștii Serviciului Antidrog din BCCO București și procurorii DIICIT au facut, vineri, mai multe percheziții in Capitala și Dambovița la traficanți de droguri care vindeau marfa in zonele cu ștaif din București. Potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, dealerii aveau clienți cu mulți in buzunare,…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au semnat vineri, cu ocazia vizitei in Dubai a presedintelui francez Emmanuel Macron, un acord de achizitie a 80 de avioane de lupta Rafale, construite de grupul francez Dassault Aviation, a informat Palatul Elysee, transmite AFP.

- Ecuadorul este "grav amenintat" de mafiile traficantilor de droguri care vor "sa preia controlul asupra tuturor inchisorilor din tara si sa impuna nesiguranta pe strazi", a declarat luni seara presedintele ecuadorian Guillermo Lasso, relateaza AFP. Seful statului sud-american a anuntat totodata…

- Cutremure puternice au avut loc, astazi, in Iran și cel puțin o persoana și-a pierdut viața. Seismele au avut loc in sudul Iranului, langa portul Bandar Abbas determinand locuitorii sa-și paraseasca casele. Imaginile difuzate pe rețelele de socializare arata cum se ridica praful din regiunea deșertica,…

- Doua cutremure cu magnitudini de 6,3 si 6,4 au zguduit duminica sudul Iranului, in apropiere de portul Bandar Abbas. Potrivit televiziunii de stat, oamenii au fugit din case, iar cel puțin o persoana și-a pierdut viața, dupa ce un stalp de curent a cazut peste ea, informeaza Reuters , citata de Agerpres.…

- Patru soldati au fost ucisi duminica in Columbia intr-o ambuscada pe care armata a atribuit-o clanului del Golfo, cel mai mare grup de traficanti de droguri din tara, informeaza AFP preluat de agerpres. Victimele sunt un capitan, un caporal si alti doi gradati "care protejau comunitatea Santa Lucia…