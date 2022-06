Stiri pe aceeasi tema

- Liderul cecen Ramzan Kadirov isi arata muschii chiar si in fata televiziunilor rusesti. El a acuzat presa de la Moscova de minciuna, in legatura cu afirmațiile ca orașul Severodonețk este cucerit in proporție de 30%. Acesta susține ca orașul ucrainean din regiunea Lugansk se afla sub controlul forțelor…

- China cauta sa-si refaca stocurile strategice de titei cu petrol ieftin din Rusia, un semn ca Beijingul isi intareste legaturile energetice cu Moscova, intr-un moment in care Europa vrea sa interzica importurile din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg.

- Nervozitate mare in ultimele zile printre pesedistii ieseni din jurul contilului local, pe motiv ca unul dintre ei ar cam face non-combat politic. Concret, la partid nea Maricel ar fi stabilit ca toata lumea, de la vladica la opinca, sa sara pe managerul de targ Gramada in scandalul acestuia cu cafteala…

- Uniunea Europeana va incerca sa isi extinda cooperarea cu statele africane pentru a putea sa inlocuiasca importurile de gaze rusesti si a-si reduce dependenta de Moscova cu aproape doua treimi in acest an, relateaza Bloomberg.

- Comisia Europeana nu are informatii conform carora vreo companie europeana a platit in ruble pentru gazele rusesti, dupa ce Moscova le-a cerut cumparatorilor straini sa se conformeze mecanismului de convertire a platilor din euro sau dolari in ruble, a declarat astazi comisarul

- Kabaeva a fost surprinsa la un eveniment de gimnastica ritmica organizat la Moscova. Este dovada clara ca fosta gimnasta se afla in Rusia, dar nu este clar daca a revenit din Elveția, țara in care s-a spus ca s-ar fi refugiat dupa izbucnirea conflictului ruso-ucrainean sau nu a plecat din Rusia.Fosta…

- Oficialii ucraineni și occidentali se așteapta in viitorul apropiat la confruntari pe scara larga, cu unitați de tancuri și artilerie, in lupta pentru estul Ucrainei, scrie Wall Street Journal . Luptele vor fi diferite fața de ce a fost pana acum și vor aminti de cel de-al Doilea Razboi Mondial, a spus…