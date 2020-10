Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare fantana din lume se afla in Dubai. Recordul a fost confirmat de reprezentantii Cartii Recordurilor Guinness joi, in contextul in care emiratul incearca sa isi relanseze turismul, grav afectat de pandemia de coronavirus, informeaza Agerpres, care citeaza AFP.

- Simona Halep va reveni in fruntea clasamentului WTA daca va reusi sa castige titlul in turneul de Mare Slem de la Roland Garros. Romanca ocupa in acest moment locul doi in clasament. Turneul de la Roland Garros va debuta, duminica, la Paris. Locul 1 in WTA este ocupat in acest moment de australianca…

- Polițiștii Capitalei au deschis o ancheta pentru rele tratamente aplicate minorului, dupa apariția unor imagini in spatiul public in care o fetița este batuta de mama ei. In acest caz a fost sesizata Protecția Copilului. “In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini, in care apare o minora, agresata…

- Gurile rele spuneau ca relțaia celor doi ar fi pe final, ca distanța dintre ei ar fi dus la racirea sentimentelor și pana la divorț e doar un pas. De cealala parte, cei doi au negat divorțul și, mai mult, și-au planuit o vacanța romantica impreuna. Raluca și Walter Zenga sunt de 17 ani impreuna, perioada…

- Situație spumoasa in centrul Craiovei, unde o farsa de zile mari a fost pusa la cale. Pana in prezent, faptașul nu a fost depistat. Pentru cateva ore bune, fantana arteziana, plina de spuma, a aratat ca un adevarat jacuzzi public. Farsa „spumoasa“ in centrul Craiovei O fantana arteziana din centrul…