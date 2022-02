Stiri pe aceeasi tema

- Națiunile din Asia Centrala, Kazahstan, Uzbekistan și Kargazstan, au suferit marți intreruperi de curent in marile orașe, potrivit autoritaților și rezidenților, dupa ce o linie electrica majora din Kazahstan a fost deconectata. Rețelele celor trei foste republici sovietice sunt interconectate, iar…

- Emisiile de dioxid de carbon (CO2) ale autoturismelor Volkswagen in 2021 au fost cu aproximativ 2% sub limita UE, la 118 grame de CO2 emise per kilometru, conform datelor preliminare anuntate luni de grupul german, transmite Reuters. Un total de 472.300 de vehicule electrice au fost livrate…

- Dupa aparitia pe retelele sociale a unor fotografii si inregistrari video ce incita inclusiv la nerespectarea masurilor de precautie, autoritațile din Emiratele Arabe Unite au decis sa schimbe legea pentru a sancționa cu cel putin doi ani de inchisoare si plata unei amenzi de 200.000 de dirhami (circa…

- Autoritatile mai multor tari din Golf au crescut duminica numarul alertelor adresate locuitorilor din cauza ploilor torentiale care s-au abatut de cateva zile asupra acestei regiuni foarte calde si aride, relateaza AFP. Aversele perturba viata de zi cu zi a tarilor bogate din Golf, autoritatile instaland…

- Planurile Rusiei de reducere a emisiilor de carbon necesita investitii anuale de 1.000 de miliarde -4.000 de miliarde de ruble pe an (13,4-53,6 miliarde de dolari), a anuntat joi banca centrala rusa, transmite Reuters, potrivit news.ro. Schimbarile climatice reprezinta o problema serioasa…

- Austria plaseaza in carantina, incepand de luni, persoanele care nu s-au vaccinat impotriva coronavirusului, in incercarea de a face fata cresterii numarului de infectii la niveluri record, a anuntat duminica cancelarul austriac Alexander Schallenberg, potrivit Reuters. „Trebuie sa crestem rata vaccinarilor.…