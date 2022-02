Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Dubai au anuntat ca deruleaza un program prin care vor reduce emisiile de dioxid de carbon cu 30% pana la sfarsitul anului 2030, conform unui mesaj publicat duminica pe site-ul biroului de presa al guvernului, transmite Reuters. Acest plan face parte dintr-o strategie mai larga, anuntata…

- Emisiile de dioxid de carbon (CO2) ale autoturismelor Volkswagen in 2021 au fost cu aproximativ 2% sub limita UE, la 118 grame de CO2 emise per kilometru, conform datelor preliminare anuntate luni de grupul german, transmite Reuters. Un total de 472.300 de vehicule electrice au fost livrate…

- Printul William, nepot al reginei britanice Elisabeta a II-a, va efectua o vizita in Emiratele Arabe Unite in luna februarie, a anuntat vineri biroul de presa de la Palatul Kensington, in contextul in care Marea Britanie doreste sa isi consolideze relatiile cu acest stat din regiunea Golfului Persic,…

- Autoritațile din Emiratele Arabe Unite (EAU) au atenționat ca persoanele care iau în derâdere masurile anti-COVID și posteaza fotografii și mesaje ironice pe rețelele sociale risca închisoarea și o amenda de câteva zeci de mii de euro, scrie AFP, potrivit HotNews.ro. …

- Autoritatile mai multor tari din Golf au crescut duminica numarul alertelor adresate locuitorilor din cauza ploilor torentiale care s-au abatut de cateva zile asupra acestei regiuni foarte calde si aride, relateaza AFP. Aversele perturba viata de zi cu zi a tarilor bogate din Golf, autoritatile instaland…

- Australia reduce la 5 luni intervalul de administrare a dozei booster, in contextul creșterii numarului de cazuri Omicron. Autoritatile sanitare din Australia au decis sa scurteze timpul de așteptare pentru doza booster a vaccinului anti-COVID-19, ca urmare a creșterii numarului de cazuri de varianta…

- Australia reduce la 5 luni intervalul de administrare a dozei booster, in contextul creșterii numarului de cazuri Omicron. Autoritatile sanitare din Australia au decis sa scurteze timpul de așteptare pentru doza booster a vaccinului anti-COVID-19, ca urmare a creșterii numarului de cazuri de varianta…

- Planurile Rusiei de reducere a emisiilor de carbon necesita investitii anuale de 1.000 de miliarde -4.000 de miliarde de ruble pe an (13,4-53,6 miliarde de dolari), a anuntat joi banca centrala rusa, transmite Reuters, potrivit news.ro. Schimbarile climatice reprezinta o problema serioasa…