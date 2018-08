Dubă a poliției, filmată în timp ce simula intrarea într-un grup de protestatari O duba a poliției a fost filmata cum simula intrarea intr-un grup de protestatari vineri noapte. Imaginile au fost postate pe Facebook. ”Eu stiu un lucru, politia si jandarmeria au misiunea sa apere poporul si proprietatea, fara interese personale. De unde atata agresivitate cata am vazut in seara asta, nu pot intelege. Atentie, filmul de mai jos prezinta scene socante.” a scris pe Facebook barbatul care a postat imaginile. Articolul integral pe ȘTIRILE PROTV Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

