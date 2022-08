Stiri pe aceeasi tema

- Puba Hromadka, artistul nascut in Timișoara care din 1977 traiește in Germania, revine cu un concert extraordinar in țara noastra, care va avea loc in cadrul Bucharest Jazz Festival, care se desfașoara in perioada 16 – 18 septembrie. Editia din acest an a festivalului va avea loc la Combinatul Fondului…

- Formația belgiana Hooverphonic a fost capul de afiș al primei seri din cadrul festivalului Codru, eveniment desfașurat la Padurea Bistra din apropiere de Timișoara, unde conform organizatorilor au fost prezenți peste 5.000 de spectatori. „Suntem cea mai eclectica trupa din lume. E mai puțin obișnuit…

- Romania, din nou pe lista rușinii. Topul unde ne clasam langa Baku, Taiwan sau Jakarta! Ediția 2023 a clasamentului global, publicata vara aceasta, este condusa de Londra, Munchen și Seul. Cel mai bun scor il are Clujul, urmat la mica distanța, cu scoruri aproape egale, de Timișoara și de Capitala.

- Ediția din acest an a festivalului PLAI va avea loc in perioada 8 – 11 septembrie la Muzeul Satului Banațean, evenimentul fiind organizat de voluntarii Centrului Cultural PLAI din Timisoara. „PLAI a inceput datorita dorinței de a crea un eveniment comunitar, in 2006, am impletit atunci dorința de a…

- Cea de-a 5.a ediție a festivalului Launmomentdat in parc, care se desfașoara in acest sfarșit dde saptamana in Parcul Regina din Timișoara are parte de peste 30 de trupe și DJ naționali și internaționali. Alaturi de momentele muzicale spectatorii au avut parte și de o serie de momente artistice desfașurate…

- Ediția din acest an a Codru Fest va avea loc in perioada 25 – 28 august și ii are ca invitați pe Hooverphonic, Nneka, Kadebostany, Deliric X Silent Strike cu CTC & Muse Quartet, Macanache, Surorile Osoianu & Lupii lui Calancea, Implant pentru Refuz, Om la luna, Robin and the Backstabbers, Alexandrina,…

- Festivalul Launmomentdat in parc revine intre 10 si 12 iunie in Parcul Regina Maria din Timisoara, intre orele 12 și 23, cu intrarea libera. De-a lungul anilor, evenimentul a adus pe scenele festivalului artisti internationali consacrati, iar editia de anul acesta nu face exceptie. La cea de-a V-a editie,…

- Dupa opt zile in care publicul a avut parte de nu mai puțin de 25 de spectacole din 12 țari care au adunat peste 3.000 de spectatori din țara și strainatate, cea de-a XIII-a ediție a festivalului TESZT s-a incheiat cu un bilanț remarcabil. Spectacolele din Ungaria, Serbia, Croația, Macedonia de Nord,…