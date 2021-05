Dua Lipa, marea câştigătoare a Brit Awards Dua Lipa a fost marea castigatoare la editia din acest an a galei Brit Awards, dominata de femei, eveniment ce a marcat revenirea muzicii live pe Arena O2 din Londra dupa mai bine de un an. Potrivit DPA, Lipa si-a asigurat atat trofeul categoriei ”cea mai buna artista solo feminina’‘, cat si pe cel mai ravnit, pentru cel mai bun album. In cadrul primului discurs, ea a profitat de ocazie pentru a face apel la o crestere a salariilor pentru angajatii NHS, iar in al doilea a solicitat acordarea unei medalii postume pentru acte de curaj lui Folajimi Olubunmi-Adewole, in varsta de 20 de ani, care si-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

