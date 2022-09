Du pet-urile la Kaufland și primești un bilet gratuit pentru transport cu autobuzul Kaufland Romania organizeaza la Bistrița o campanie de colectare de deșeuri. In schimbul pet-urilor ofera bilete gratuite de transport public in comun. Evenimentul in care sunt implicate 65 de orașe din Romania, printre care și Bistrița, prevede combaterea depozitarii deșeurilor in spațiile care nu sunt special amenajate. Acesta are loc in toata țara pe 16 septembrie. Anul trecut, aceasta mișcare a avut un real succes, chiar daca s-a desfașurat in doar noua orașe. Oamenii au reușit sa stranga 3,3 tone de pet-uri și plastice. In toate cele 134 de magazine Kaufland din Romania, cetațenii vor primi… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

