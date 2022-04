Stiri pe aceeasi tema

- ATENȚIE: Carne de CAINE, vanduta drept carne de miel in unele unitați, de Paștele 2022. DSVSA: „Nu de puține ori s-a descoperit asta” ATENȚIE: Carne de CAINE, vanduta drept carne de miel in unele unitați, de Paștele 2022. DSVSA: „Nu de puține ori s-a descoperit asta” Romanii sunt sfatuiți sa aiba mare…

- Medicii veterinari din cadrul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Giurgiu recomanda consumatorilor, in apropierea sarbatorilor, sa cumpere miel care ”sa prezinte intotdeauna capul si organele interne nedetasate, precum si stampila oficiala de control sanitar veterinar…

- Specialiștii de la Banca Naționala a Romaniei au facut recent un anunț care ingrijoreaza intreaga populație. Mai exact, prețurile alimentelor vor inregistra in perioada urmatoare creșteri exorbitante, chiar și de 80%. Iata care sunt produsele ce iși vor dubla sau tripla prețul de la raft!

- Avertisment valabil pentru aproape 30% dintre romanii care au centrale termice pe gaz. Acesta este procentul de centrale instalate de locuitorii din Romania in casele lor, care au o problema ce are nevoie de remediere urgenta.

- Uniunea Europeana trebuie sa se pregateasca pentru sosirea a milioane de refugiati ucraineni in blocul comunitar, a declarat duminica comisarul UE pentru afaceri interne, Ylva Johansson, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Totuși, noile cercetari sugereaza ca acest obicei al romanilor poate fi extrem de periculos și ne poate pune in pericol sanatatea. Atunci cand este gatita la o temperatura ridicata, carnea tinde sa fie un mediu favorabil pentru anumite reacții biochimice ce produc compuși cancerigeni. Studiile facute…

- O categorie de persoane cu dizabilitați din Romania ar putea primi vouchere in valoare de 5.000 de euro in cadrul unui proiect menit sa-i ajute sa iși gaseasca mai ușor un loc de munca. Cine va putea beneficia de aceasta șansa in plus și care sunt condițiile care trebuie indeplinite cumulativ, in randurile…

- Florin Citu prizeaza din nou din ridicol, in timp ce se ține cu ambele maini de scaun. Presedintele liberalilor a declarat marti seara ca cei care doresc acum organizarea unui congres in PNL sunt „dusmanii” partidului, iar acestia „nu sunt inauntrul PNL”. „Stiti cine doreste un congres in PNL? Dusmanii…