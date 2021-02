Stiri pe aceeasi tema

- Economie 35 de focare noi de pesta porcina africana confirmate saptamana trecuta, unul in Teleorman februarie 22, 2021 10:07 438 de focare active de pesta porcina africana (PPA) erau inregistrate, joi, la nivel național, in 36 de judete, din care patru in exploatatii comerciale si sapte focare in…

- Doi porci mistreti vanati pe fondurile de vanatoare Floresti si Rosiesti apartinand Directiei Silvice Vaslui au fost confirmati cu pesta porcina africana, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui, potrivit Agerpres. Potrivit autoritatilor, acesta este cel de-al treilea…

- Doi porci mistreti vanati pe fondurile de vanatoare Floresti si Rosiesti apartinand Directiei Silvice Vaslui au fost confirmati cu pesta porcina africana, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui. Potrivit autoritatilor, acesta este cel de-al treilea caz de pesta porcina africana…

- BOALA… Trei noi cazuri de pesta porcina africana au fost confirmate in judetul Vaslui, potrivit Cancelariei Prefectului Vaslui. Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Iasi a confirmat doua cazuri de pesta porcina africana (PPA) la porcii mistreti vanati pe Fondul de Vanatoare…

- Dupa ce noi cazuri de pesta porcina africana au fost confirmate, la finele anului trecut, pe teritoriul județului Bistrița-Nasaud, prefectul Stelian Dolha a anunțat ca autoritațile vor demara o campanie pentru prevenirea raspandirii acestei boli și la porcii domestici. In acest sens, marți, Comitetul…

- Cazuri de pesta porcina africana au fost confirmate la mistreții din doua fonduri de vanatoare din județul Bistrița-Nasaud. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Bistrița-Nasaud, este vorba de fonduri de vanatoare din localitațile Figa și Saniacob, potrivit mediafax.ro. Citește și:…

- Conform datelor centralizate ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), in județul Iași nu mai este niciun focar activ de pesta porcina africana la porc domestic. In decursul anul 2020, in județul Iași, pesta porcina africana a afectat un numar de 462 de animale domestice,…

- In judetul Timiș a fost confirmata din nou pesta porcina africana. De data aceasta pe un fond de vanatoare din Lugoj. Zece porci mistreți au fost gasiți morți. In urma examinarii probelor prelevate de la zece porci mistreți gasiți morți pe fondul de vanatoare 33 Valea Lunga Ocolul Silvic Lugoj, in 3…