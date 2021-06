DSVSA, controale în Argeș la abatoare, ferme și carmangerii. Peste 7 tone de produse alimentare confiscate DSVSA, controale in Argeș la abatoare, ferme și carmangerii. Peste 7 tone de produse alimentare confiscate. ”In contextul actual al evolutiei pandemiei COVID – 19, pentru evitarea diseminarii virusului, cat si pentru protectia populatiei si a personalului propriu, DSVSA Arges si-a adaptat activitatea, astfel incat in toate unitatile care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si comercializeaza produse alimentare de origine animala si nonanimala medicii veterinari oficiali sunt prezenti permanent, pe toata perioda de lucru, asigurandu-se ca toate produsele rezultate sa respecte toate normele… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politisti, precum si reprezentanti ai altor autoritati, au efectuat controale, vineri si sambata noaptea, in Centrul Vechi si alte zone ale Craiovei, in cluburi, baruri si terase, in contextul gestionarii cazurilor de infectie cu noul Coronavirus, informeaza Politia Capitalei. Operatori economici care…

- In contextul actual al evoluției pandemiei COVID – 19, pentru evitarea diseminarii virusului, cat și pentru protecția populației și a personalului propriu, DSVSA Argeș și-a adaptat activitatea, astfel incat in toate unitațile care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta și comercializeaza produse…

- Politisti din cadrul structurilor de Ordine Publica si investigarea criminalitatii economice, sprijiniti de consilieri superiori din cadrul Garzii Forestiere Cluj si medici din cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, au efectuat o actiune pe linia prevenirii si combaterii…

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi de 117.200 de lei si au retras de la comercializare 150 kg peste si produse din peste, in urma unor controale in Bucuresti, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. "Pe fondul consumului de peste si produse…

- In contextul actual al evolutiei pandemiei de COVID-19, pentru evitarea diseminarii virusului, cat si pentru protectia populatiei si a personalului propriu, DSVSA Arges si-a adaptat activitatea, astfel incat, in toate unitatile care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si comercializeaza produse…

- In contextul actual al evoluției pandemiei COVID – 19, pentru evitarea diseminarii virusului, cat și pentru protecția populației și a personalului propriu, DSVSA Argeș si-a adaptat activitatea, astfel incat in toate unitațile care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta și comercializeaza produse…

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi de peste 1,7 milioane de lei in sectorul produselor alimentare de origine nonanimala, in urma neconformitatilor constatate in timpul controalelor din luna martie. "Controalele inspectorilor sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor in sectorul…

- Zece amenzi si 14 kilograme de produse confiscate sunt rezultatul unor controale desfasurate de catre inspectorii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Bistrita-Nasaud la unitati de panificatie din judet, potrivit comunicatului de presa remis vineri de institutie. Au fost…