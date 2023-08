DSVSA Constanta, certificat de urbanism pentru renovarea sediului din municipiu Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta a obtinut un certificat de urbanism de la Primaria Constanta Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta a obtinut un certificat de urbanism pentru sediul din Constanta, de pe soseaua Mangaliei nr. 78. Mai precis, este vorba de CU 2194 din data de 10 august 2023, DSVSA Constanta doreste implementarea proiectului "Renovare energetica aprofundata pentru corpurile C1 si C2 din cadru DSVSA Constanta ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

